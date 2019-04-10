الامارات | «بوليوود باركس دبي» يستضيف احتفالات «فيشو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بوليوود باركس دبي» يستضيف احتفالات «فيشو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «بوليوود باركس دبي»، المنتزه المستوحى من بوليوود ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، احتفالات فيشو الضخمة بعد غد. وستشمل أجندة الفعاليات في «بوليوود باركس» دبي تقديم عروض حيّة لنجوم من الهند، علاوة على تقديم تشكيلة من المأكولات الشعبية وغيرها. وستنطلق الاحتفالات بعرض كلاسيكي راقص، تشارك فيه مجموعة من نخبة الممثلين والراقصين الأكثر شهرة في عالم صناعة الأفلام الماليالية، مثل منجو وارير وشمنا قاسم، يليها تقديم عرض موسيقي يقدمه عدد من نجوم غناء الأفلام في السينما الهندية الحائزين جوائز، إضافة إلى موسيقيين موهوبين. كما ستشارك في الاحتفالات فرق موسيقية من كيرلا، لتضفي مزيداً من المرح على أجواء المسرح بأدائها الحي المفعم بالحيوية، وسيحظى ضيوف المنتزه بفرصة المشاركة في أنشطة مسلية، تشمل شد الحبل، ومسابقات البحث عن الكنز والرسم التي ستقام خصيصاً للأطفال.

يشار إلى أن «بوليوود باركس دبي» يقدم ألعاباً سينمائية شيّقة ومعالم جذب مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود. وسيحظى الضيوف بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود مثل شاروخان وأميتاب باتشان، كما أطلق المنتزه أخيراً مجموعة جديدة من العروض المتجولة المفعمة بالحيوية والموسيقى والغناء والرقص التي تقدم يومياً.