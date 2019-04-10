شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحساني والعوذلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي حمد شنين الحساني حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة قاسم عبدالله الجيلاني العوذلي. حضر الحفل، الذي أقيم بصالة زاخر للأعراس في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل والأصدقاء والمدعوين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الحساني والعوذلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.