شكرا لقرائتكم خبر عن ران جيا تعزف في مسرح أبوظبي 19 الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن القائمون على مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية عن تغيير مكان العرض الفني لعازفة البيانو الصينية ران جيا إلى مسرح أبوظبي بدلاً من مسرح منارة السعديات بناء على طلب الجمهور، إذ تستعد الفنانة لتسجيل حضورها الأول في الشرق الأوسط خلال ختام فعاليات موسم 2018- 2019.
وستتيح عازفة البيانو، الشهيرة بإحياء عروض أمام جماهير غفيرة في مختلف أنحاء العالم، الفرصة لجمهور الإمارات للاستمتاع بمقطوعاتٍ من عزفها المنفرد خلال برنامج متخصص من الأعمال الرومانسية، في 19 أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ران جيا تعزف في مسرح أبوظبي 19 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.