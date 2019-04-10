الامارات | ران جيا تعزف في مسرح أبوظبي 19 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن ران جيا تعزف في مسرح أبوظبي 19 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن القائمون على مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية عن تغيير مكان العرض الفني لعازفة البيانو الصينية ران جيا إلى مسرح أبوظبي بدلاً من مسرح منارة السعديات بناء على طلب الجمهور، إذ تستعد الفنانة لتسجيل حضورها الأول في الشرق الأوسط خلال ختام فعاليات موسم 2018- 2019.

وستتيح عازفة البيانو، الشهيرة بإحياء عروض أمام جماهير غفيرة في مختلف أنحاء العالم، الفرصة لجمهور الإمارات للاستمتاع بمقطوعاتٍ من عزفها المنفرد خلال برنامج متخصص من الأعمال الرومانسية، في 19 أبريل المقبل.