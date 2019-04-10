الامارات | المحكمة العليا الهندية ترفض وقف فيلم عن مودي

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا الهندية ترفض وقف فيلم عن مودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المحكمة العليا الهندية، أمس، إنها لن تصدر حكماً بشأن محاولة لإرجاء إصدار فيلم يتناول السيرة الذاتية لرئيس الوزراء، ناريندار مودي، الذي يتزامن عرضه مع بداية الانتخابات العامة.نيودلهي - د.ب.أ

ورفض القضاة الطلب المقدم من حزب المؤتمر الوطني المعارض، حيث قال إنه «لم تتم الموافقة على الفيلم بعد، كما أن اللجنة الانتخابية هي المختصة بالنظر في ما إذا كان الفيلم ينتهك قواعد الانتخابات».

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وقال المحامي والناشط بحزب المؤتمر الذي تقدم بالدعوى القضائية، أمان باوار، إن «المحكمة رفضت التدخل، قائلة إنه لم تتم الموافقة على الفيلم بعد، وبذلك فإن الدعوى سابقة لأوانها»، وأضاف أن الشكاوى المتعلقة بالانتخابات يجب أن تنظر فيها اللجنة الانتخابية، وأن «المحكمة لن تتدخل في هذا الشأن».

ومن المقرر صدور الفيلم، غداً، مع بدء الانتخابات متعددة المراحل. وقال حزب المؤتمر إن الفيلم يهدف «إلى التلاعب والتأثير، وإبهار المشاهدين والناخبين»، لذلك فهو ينتهك قواعد الانتخابات.