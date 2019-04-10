يحميك من أمراض مميتة.. تعرف على أفضل وقت لتناول فيتامين د

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: فيتامين د أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لكنه موجود في عدد قليل من الأطعمة ويصعب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي وحده، مما يعنى أن نسبة كبيرة من سكان العالم معرضين لخطر نقصه على الرغم من كونه عاملا وقائيا للعديد من الأمراض المميتة مثل السكتات الدماغية وسرطان الثدي و السكري ،ولكن ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين د؟ لمزيد عن (فيتامين د).. اضغط هنا

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