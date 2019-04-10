بشعر "ويفي" قصير.. هنا الزاهد بـ"لوك جديد"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا بشعر "ويفي" قصير، على عكس العادة، موجهة سؤال لمتابعيها: "قصير أم طويل؟".

وتفاعل معها العديد من المتابعين، المشيدين بإطلالتها، في حين ذهب البعض بإن الإطلالة القديمة أفضل بالنسبة لها، فعلق أحدهما ساخرًا: "أحمد فهمي بيحبه طويل يبقى خليه قصير".

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وكانت الزاهد كشفت مؤخرًا، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنها ستظهر بـ"لوك" جديد لخطيبها بسبب مشاجراته مع متابعيها وسبهم".

وتابعت: "عملت له بلوك ودخلت على الشتايم فضلت أمسح أمسح الشتايم وبعدين دخلت شيلت البلوك تاني ودخل تاني يشتم".

وأوضح أحمد فهمي حينها، أنه يسب بعض المتابعين بسبب معاكساتهم لها، مضيفًا: "أنا مقدر إنها ممثلة وحلوة بس فيه معاكسة بأدب وفيه معاكسة بقلة أدب".

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