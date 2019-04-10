"بالملابس الممزقة".. حملة توعية للشباب تثير الجدل في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

لجأت إحدى الشركات الهولندية إلى استخدام الملابس الممزقة في حملة توعية موجهة للشباب للتحذير من مخاطر السير بجوار السكك الحديدية، التي تسببت في بعض حالات الوفاة.

أثارت تلك الحملة جدلًا واسعًا في هولندا، بسبب استخدامها للملابس الممزقة للدلالة على ما كان يرتديه ضحايا الحوادث، إذ اعتبر كثير من الشباب أن تلك الحملة قاسية وغير مناسبة.

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وتم الاستعانة في تلك الحملة بمجموعة ملابس من علامة الأزياء "فيكتيم فاشن"، عبارة عن قمصان وملابس ممزقة وبدون أكمام، وتم نشر الصور على موقع "إنستجرام"، تحت اسم "موضة الضحايا"، وتعتبر تلك المبادرة من شركة "برورايل"- حسب ما نشره موقع "straitstimes".

ومن جهتها أصدرت الشركة بيانًا، وذكرت فيه أنها تعمدت أن تكون الحملة صادمة لتؤثر على الشباب، وذلك نظرًا لأفعالهم شديدة الخطورة، مع الإشارة إلى أن الحملة كانت تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، المعروف عنهم النشاط والطاقة والحيوية.

يذكر أن أعداد الوفيات بسبب السكك الحديدية ارتفعت بشكل ملحوظ في هولندا، إذ سجلت 6 حالات وفيات في سنة 2016، بينما كانت 12 حالة وفاة في 2017، لتصل إلى 17 حالة وفاة في سنة 2018. وكان السبب الأكثر شيوعًا وراء تلك الحوادث استخدام الهواتف.