استشاري نفسي يوضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع "الطفل الخبَّاص"

"الخباص أو العصفور" صفتان يوصف بها ناقل الكلام والأفعال، ويقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن تلك الصفة يكتسبها الشخص منذ طفولته، وذلك بسبب الأب والأم، موضحا أن ذلك يحدث نتيجة أن الطفل عندما يذهب لأحد يحكي ما رآه وسمعه دون أن يمنعه أحد، بل بالعكس هناك من يقابل هذا الحكي بالضحك أو التعليق والمناقشة.

وأضاف "فرويز" لـ"هن" أن الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الطفل عدم مناقشته ومطالبته بعدم استكمال الحديث وتحذيرة من نقل الكلام حتى لو سأله أحد.

وأكد استشاري الطب النفسي، أن الطفل يقلد الكبير، لذلك على الآباء مراعاة أفعالهم أمام أطفالهم، وفي حالة أن نقل الطفل أفعال أشقاءه "خبص على إخوته" فعلى الأم معاقبة الاثنين، الأول لارتكاب الفعل والثاني على نقل الكلام.

Advertisements

وأضاف الاستشاري النفسي أنه عدما تلاحظ الأم أن طفلها يتصف بتلك الصفة عليها أن تعالجه فورا، وذلك بإهمال كلامه وعدم الإنصات له، أو إلهائه في شيء يحبه، وفي حالة التكرار يجب عقابه بمنعه من شيء يحبه كحلوى أو لعبه أو ممارسة رياضة مفضلة أو هواية، وذلك ليس ليوم واحد بل من الممكن أن يمتد العقاب لمدة شهر أو حتى التخلص من تلك الصفة.

​