بحضور دينا وآلا كوشنير.. السبت انطلاق أول مهرجان رقص في مصر

تحت شعار "معًا لمحاربة السمنة"، تنظم "عائشة أبوبكر" مدربة اللياقة البدنية أول مهرجان للرقص والصحة والجمال للسيدات فقط، وذلك بالتعاون مع أكبر مدربي اللياقة البدنية، ومراكز التجميل، وخبراء الصحة والتغذية، وخبراء الأمراض الجلدية والشعر في مصر والعالم.
ومن المقرر حضور كلًا من الراقصة دينا، المطربة بوسي، والفنانة صفاء جلال، ميسرة، والمدربة راقية حسن، مدربة اللياقة البدنية سامية علوبة.
فضلا عن حضور الراقصات آلا كوشنير، شهرزاد، وكواكب، وأوكسانا، وذلك يوم السبت المقبل 13 أبريل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس.
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