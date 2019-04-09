والد إعلامية عربية يعلن إصابتها بـ3 أورام سرطانية: تحتاج للعلاج في الخارج

كشف أحمد بورشيد والد الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد، عن إصابتها بـ3 أورام سرطانية في الرأس وحاجتها للعلاج بالخارج.

وناشد والد الإعلامية، ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بنقلها إلى الخارج لحاجتها إلى إجراء جراحة عاجلة، ونشر صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق: "صابرين في خطر".

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وأوضح والدها في تصريح لـ"الأيام" البحرينية، أنه لاحظ على ابنته كثرة النوم والنسيان وبعد الفحص تبين إصابتها بثلاثة أورام سرطانية في الرأس، قائلا: "فجأة لاحظت على ابنتي أنها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من أصدقائها ولا تعرفهم إلا أنا وأمها، سافرت إلى الكويت حيث تستقر وعدت بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروني بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنتي تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار".

وسارع عدد من زملاء صابرين في الوسط الفني بالعالم العربي، إلى نشر استغاثة والدها عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن أمنياتهم بالشفاء العاجل لها والانتصار على المرض الخبيث.

وكانت صابرين بورشيد قد بدأت العمل في تقديم البرامج في تليفزيون البحرين في 2009، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز مذيعيها، كما قدمت برنامج مسابقات في رمضان 2010، حظى بمتابعة الكثير من المشاهدين في البحرين والخليج.

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