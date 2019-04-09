حقيبة اليد المفضلة لدى ريهانا لا يتجاوز سعرها الـ 500 دولار!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك أشخاص يفضلون ارتداء أي ملابس يرتديها أي شخص آخر في الوقت الحالي، وهناك ريهانا بأسلوبها الفريد من نوعه وذوقها الغني عن التعريف.
وتم رصد نجمة البوت السمراء وهي تغادر حدث إطلاق علامتها Fenty Beauty في لندن مرتديةً زيًّا كاملًا بالأصفر، والذي يُعدّ من أبرز صيحات ألوان ربيع 2019، وبالكامل فإننا نعني النظارات الشمسية الضخمة الصفراء، وفستانًا أصفر قصيرًا بكتف واحدة وأكمام منتفخة، وزوجًا من أحذية الكعب المدبب من الساتان الأصفر بأحزمة الكاحل المزدوجة، وحقيبة يد صفراء أيضًا.
وبالحديث عن الحقيبة، هل أنت على دراية بالعلامة التجارية الجديدة المفضلة لدى ريهانا؟ إنها علامة Medea الإيطالية، والتي يقع مقرها في ميلانو، وقد نالت شهرة واسعة على إنستغرام في الصيف الماضي، بفضل حقيبة التوت المقتبسة من حقيبة التسوق، والتي كانت رفيقة إطلالات أشهر المؤثرات والنجمات والعارضات.
وأفضل شيء هو أن هذه العلامة تقدم حقائب اليد البسيطة والجذابة بأسعار معقولة، مقارنة بأي علامة رائجة أخرى. وعلى الرغم من أن بعض الأحجام والتشطيبات تزيد على 500 دولار، إلّا أن الإصدار المصغر المفضل لدى ريهانا يبلغ 432 دولارًا فقط، وتأتي بتشكيلة من الألوان الرائجة والخامات الجذابة.
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