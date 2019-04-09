"فانس" تطلق مجموعة أحذية من وحي الموسيقي الراحل ديفيد بوي

قدّمت شركة الأحذية الشهيرة "فانس" Vans، تشكيلة متنوعة لكلًا من الجنسين، احتفالًا بحياة وإرث الموسيقي الراحل ديفيد بوي، وتضم المجموعة 5 قطع من الملابس والإكسسوارات، و6 أنماط للأحذية الرياضية، و3 توبات، وقبعتين.

ويستمد كل زوج من الأحذية إلهامه من أحد ألبومات بوي الأكثر مبيعًا، بدءً من زوج من Vans Classic Era مغطاة بأشكال أسطوانية زرقاء وخضراء تحاكي غلاف الألبوم الفني الذي أصدره في عام 1969ن كما زيّنت طبعة الشطرنج مقدمة حذاء slip-ons، وهي مقتبسة من المعطف الذي ارتداه بوي في غلاف ألبوم Hunky Dory والذي صدر في عام 1971، وتضم مجموعة الأحذية أيضًا زوجين مختلفين للأطفال، بحيث يمكن لأصغر عشاق بوي الحصول عليها.

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أما بالنسبة للملابس، فقد شملت قميصين مطبعين بشخصيتي بوي الأكثر شهرة: علاء الدين وزيغي ستاردست، إلى جانب كنزة بأكمام طويلة مزينة بصورة غرافيكية بالأسود والأبيض للرجل نفسه، تحمل كلمة "Bowie" بأحرف كبيرة حمراء.

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