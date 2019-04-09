في ذكري وفاتها .. تعرف على المرض البسيط الذي قتل زوزو ماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – فتحي جودة: تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة زوزو ماضي، التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ68 عامًا، إثر إصابتها بمرض قرحة المعدة، الذي ادت مضاعفاته الى تطورات خطيرة عجز الاطباء آنذاك عن علاجها على الرغم من تصنيفه حاليا ضمن الأمراض المعتدلة ، حيث أن أودى بحياتها في 9 أبريل 1982. لمزيد عن المرض الذي قتل زوزو ماضي.. اضغط هنا

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