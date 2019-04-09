مع اقتراب الصيف.. تعرف فوائد تناول "لب" البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يُعد البطيخ من الفاكهة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة، حتى أن بذوره تحتوي على العديد من الفيتامينات.

وينصح دائمًا أطباء التغذية بتناول البذور بدلًا من رميها، أو يمكن إدراجها ضمن الغذاء اليومي لك، فهي غنية بالمواد البروتينية، وفي هذا الموضوع يمكنكم معرفة فوائدها الصحية- وفق ما نشره موقع "health".

- تحسين صحة القلب

يحتوي البطيخ على أنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب، مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، بالإضافة إلى الماغنيسيوم، والبوتاسيوم.

- خفض ضغط الدم

أثبتت العديد من الدراسات أن البطيخ يحتوي على مادة فعالة تساعد على تقليل خفض ضغط الدم، كما تساعد تقليل سماكة جدران الشرايين، وتقليل مستويات الكوليسترول.

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- تقوية العظام

- كما إنه يحتوي على مجموعة من المعادن مثل الفوسفور الذي يشارك في بناء العظام ويساعد على تقويتها.

- تقوية الجهاز المناعي

إذ يحتوي البطيخ على فيتامينات صحية مثل مجموعة فيتامين ب، التي تساعد على زيادة صحة القلب وحمايته من النوبات القلبية، والجهاز الهضمي وجهاز المناعة والجهاز العصبي.

- التخفيف من آلام العضلات

يساعد تناول لب البطيخ على التخفيف من آلام العضلات، وقد يعود ذلك إلى حمض السيترولين الموجود في البطيخ الذي يُعد مسؤولاً بشكل جزئي عن تخفيف هذه الآلام، وقد أجريت دراسة شملت مجموعة من الرياضيين، لوحظ فيها أنّ تناول لب البطيخ يساهم في تخفيف آلام العضلات.