مع اقتراب "مولود ميجان".. ماهي قواعد العائلة الملكية عند الولادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يترقب الكثيرون موعد إنجاب المولود الأول للأمير هاري وزوجته الدوقة ميجان ماركل، وهو كذلك الأحدث للعائلة المالكة، خلال الأسابيع القادمة ومن المتوقع أن مولود ميجان في هذه المرة سيخالف القواعد الملكية عند ولادته.

حسب ما نشره موقع "The sun" فإن ميجان تنوي عدم ولادة مولودها في جناح ليندون في مستشفى سانت ماري في لندن، كما هي عادة العائلة المالكة، كما فعلت الأميرة ديانا وكيت ميدلتون، بل اختارت أن تلده في وندسور، حيث يقيمان، وهي منطقة ريفية، ومكانًا محتملًا للإنجاب.

وبحسب العديد من التقارير، فإن ميجان ربما تخالف القواعد الملكية عند ولادة فرد جديد، ويمكنك الإطلاع على القواعد الملكية التي يجب اتباعها عند إنجاب مولود ملكي جديد- وفق ما نشره موقع "Businessinsider"، خلال الصفحات التالية...