عميد سياسة القاهرة: نحتاج 50 سنة للقضاء على الأمية بين الإناث

قال الدكتورمحمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن العديد من الخصائص المرتبطة بالمرأة تشكل قلقا، ومنها على سبيل المثال نسبة الأمية فى مصر بين الاناث تصل إلى 30,8% مقارنة بالذكور الذين تصل نسبتهم 21,2 %، مشيرا إلى أن الفرق شاسع فى مستوى الأمية ويعد شكل من أشكال التمييز.

وأضاف السعيد،فى كلمته بمؤتمر تمكين المرأة فى مصر، والذى عقد بجامعة القاهرة ، صباح اليوم، أن نسبة الأمية بين الاناث فى الحضر 20,6 % ، مقارنة بـ 38,8 %فى الريف، والذى يعد شكلا آخر من أشكال التمييز بين النساء فى الحضر والريف، لافتا إلى أن نسبة الأمية بين الاناث انخفضت عما سجلته فى تعداد 2006 من 37,3% إلى 30.8% فقط عام 2017، قائلا:"مصر ستحتاج إلى 50 سنة للقضاء على الأمية بين الاناث تماما، اذا استمرت نفس معدلات الانخفاض بهذا الشكل.

وأكد أن خطة التنمية المستدامة 2030 ترتكز على أبعاد ثلاثة متصلة، وهما الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، مشيرا إلى أن الخبرة المتراكمة فى العمل التنموى خلال العقود الماضية تؤكد على ثلاث حقائق بديهية ، أولهما لايمكن تحقيق التمكين الاقتصادى بأى دولة دون تمكين النساء ، ثانيهما لاتنمية اجتماعية بأى دولة الابالمساواة الكاملة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ، لوثالثهما لا استدامة بيئية بأى دولة دون تفعيل دور النساء كرائدات أساسيات، موضحا أننا نحتاج خلال الفترات القادمة إلى بذل جهود كبيرة من أجل تعزيز البعد الاقتصادى والسياسىى والاجتماعى للمرأة فى مصر .وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن نسبة المقاعد التى تشغلها النساء فى مجلس النواب على الرغم من تحسنها إلا أنها لاتتعدى 15 % .فى آخر انتخابات تشريعية، وهو مااستدعى تعديلا دستوريا بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة .

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