بغدادي يكشف عن نصائح علمية للوقاية والعلاج من التجاعيد

كشفت أستاذ جراحة التجميل بطب عين شمس وعضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل الدكتورة ناهد سمير بغدادي أن ظهور تجاعيد البشرة له أسباب عديدة ومختلفة.

وأوضحت بغدادي في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" أن أول وأهم أسباب ظهور التجاعيد هو التقدم في العمر، وتليها في الأهمية التعرض المكثف والمباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة .

وأضافت أن أسباب الظهور المبكر للتجاعيد تتضمن التدخين والإسراف في شرب القهوة، علاوة على التأثير الخطير للمواد المخدرة على البشرة بشكل عام وعلى ظهور التجاعيد بشكل خاص.

وأشارت إلى أن التجاعيد لها أنواع عديدة ومنها الثابت والمتحرك، ويوجد تجاعيد عميقة وأخرى سطحية، ويوجد تجاعيد مصحوبة بتغير في الصبغيات الخاصة بالبشرة تتمثل في ظهور بقع بنية اللون.

وعن علاج التجاعيد، كشفت الدكتورة ناهد سمير بغدادي، أن كل نوع من التجاعيد له طريقة علاج مختلفة عن الآخر، مشيرة إلى أن التجاعيد المعروفة ب"التعبيرية" والناتجة عن التكشيرة والانفعالات المختلفة، وتجاعيد الجبهة "القورة" والتجاعيد المحيطة بالعين، فيتم علاجها بالبوتكس.

وتابعت أن طريقة وأسلوب علاج التجاعيد الثابتة يرتبط بمدى عمقها، فالتجاعيد العميقة جدا تعالج بالفيلر، أما التجاعيد المتوسطة، فيستخدم معها أنواع أخرى من الفيلر أيضا، بينما يتم علاج التجاعيد السطحية بأساليب عديدة، منها البلازما، والنضارة، والليزر، وال"ريديو فريكونسي"، الألترا ساوند.

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ونصحت الدكتورة ناهد بضرورة استخدام مرطبات البشرة، وتجنب التعرض للشمس دون استعمال الكريمات الواقية، والإكثار من شرب المياه، لتجنب ظهور التجاعيد.

يذكر أن الدكتورة ناهد بغدادي تم ترقيتها مؤخرا من درجة أستاذ مساعد، إلى أستاذ جراحة التجميل في قسم علاج الحروق بمستشفى الدمرداش التابع لكلية طب جامعة عين شمس.

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