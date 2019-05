دوقة كورنوال تنضمّ إلى المشاهير في حفلة جوائز "أوليفر" المسرحية

أقيمت حفلة جوائز أوليفر المسرحية (2019 Olivier Awards) لعام 2019 في قاعة ألبرت الملكية مساء الأحد، وحضر الحفلة العديد من النجوم والمشاهير بالإضافة إلى ضيفة الشرف في الحفلة لهذا العام وهي كاميلا دوقة كورنوال (Duchess of Cornwall) وزوجة الأمير تشارلز (Prince Charles) ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز.

وحضرت دوقة كورنوال الحفلة لتسليم جائزة إنجاز العمر (lifetime achievement) مصمم الرقصات البريطاني الشهير ماثيو بورن (Matthew Bourne)، وهو مصمم رقصات النسخة المسرحية الشهيرة بحيرة البجع (Swan Lake)، وظهرت دوقة كورنوال في الحفلة بإطلالة ساحرة باللون الأزرق، حيث كانت ترتدي فستان سهرة أنيقا باللون الأزرق الداكن وزينت إطلالتها بقلادة ماسية أنيقة، ومن بين أبرز النجوم والمشاهير الذين حضروا حفلة جوائز أوليفر لهذا العام المغنية والممثلة الأميركية كاثرين ماكفي (Katharine McPhee) بطلة مسرحية Waitress، والممثلة غليان أندرسون (Gillian Anderson) بطلة مسرحية All About Eve، وكان أبرز الفائزين في الحفلة مسرحية Come From Away، ومسرحية Company led الموسيقيتين بعد حصول كل منهما على تسعة جوائز من جوائز الحفلة، كما شهدت الحفلة أيضا فوز مسرحية The Inheritance بجائزة أفضل مسرحية وفوز مخرجها ستيفان دالدري (Stephen Daldry) بجائزة أفضل مخرج مسرحي، كما فاز بطل المسرحية كايل سولر (Kyle Soller) بجائزة أوليفر لأفضل ممثل لهذا العام، وكذلك باستي فيران (Patsy Ferran) التي استطاعت الفوز بجائزة أوليفر لأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية Summer and Smoke.

ويهدف حفل جوائز أوليفر والذي سمي تيمنا بالممثل البريطاني الراحل لورانس أوليفييه (Laurence Olivier)، إلى تكريم إنجازات نجوم ونجمات المسرح وبخاصة مسرح لندن، والمسرحيات الموسيقية والعروض الراقصة والأوبرا، ويتم اختيار الفائزين بجوائز أوليفر المسرحية في معظم الفئات من قبل لجنة من المتخصصين في المسرح.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- ميغان ماركل تتألق في إطلالة جذابة بالأزرق الملكي

- تصميمات مذهلة تُبرز سحر اللون الأزرق في الديكور الداخلي