بالصور| الملكة رانيا تلفت الأنظار بجلباب أسود فضفاض في أحدث ظهور لها

لفتت الملكة الأردنية رانيا، زوجة الملك عبدالله بن الحسين، الأنظار بإطلالتها بالزي التقليدي لوطنها، في أحدث ظهور لها بمنطقة "المفرق" الأردنية.

وظهرت "رانيا" بجلباب أسود، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، ومزين بنقوش التراث الأردني، ذات درجات متباينة من الأزرق.

وعلقت الملكة الأردنية: "اليوم بين أهالي المفرق المعروفين بكرمهم ونخوتهم وإنسانيتهم.. بيسعدني دائما أسمع أخباركم الطيبة، وبيسعدني أكثر الجلوس والحديث معك".

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المعجبين بإطلالة الملكة الأردنية وتواضعها.

يذكر أنه أثير في الآونة الأخيرة، جدل حول قيمة ملابسها فأصدرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، بيانًا على صفحتها عبر "فيس بوك"، جاء فيه أن الغالبية العظمى من ملابس الملكة إما يتم إعارتها لها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي تنشرها على القيمة السوقية للملابس فقط، ما يخلق انطباعا خاطئا ومخالفا للواقع".

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