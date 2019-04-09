بالصور| مايا مرسي توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي

وقع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يهدف البروتوكول إلى توريد شركات ووحدات الإنتاج الحربي المستلزمات اللازمة، لتنفيذ مشروعات المجلس القومي للمرأة وتقديم كل الاستشارات الهندسية، وكذا توريد المستلزمات الخاصة للمجلس لرفع كفاءة منشآته، في إطار دعم الصناعة المحلية وبما يخدم المواطن المصرى.

من جانبها أعربت رئيسة المجلس عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وفنية يسعى المجلس للاستفادة منها، في إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع، وبما يحقق الاستفادة من دعم المنتج المصري والحد من الاستيراد، مؤكدة دعم وزارة الإنتاج الحربي لما يقوم به المجلس من مشروعات وخدمات لصالح المجتمع.

وعقب التوقيع شهدت الدكتورة مايا مرسي احتفالية وزارة الإنتاج الحربي، لتكريم الأمهات المثاليات بوزارة الإنتاج الحربي، حيث كرّم وزير الدولة للإنتاج الحربي أما مثالية على مستوى الإنتاج الحربي ككل و٢٢ أم مثالية على مستوى الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وجرى استعراض سبل دعم المرأة في الإنتاج الحربي من خلال عدة إسهامات كان أبرزها القيام بحملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي للعاملات فوق سن الأربعين عاما، بالتعاون مع وزارة الصحة، بجانب تقديم كل التسهيلات للسيدات ممن تعول أبناء ذوى إعاقة من خلال إضافة مادة إلى لائحة شئون العاملين بالإنتاج الحربي تنص على تقليل ساعات عملها بواقع ساعة يوميا أو منحها يوم بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة، بأجر كامل ودون التأثير على تقارير الكفاءة أو دورها في الترقية الوظيفية.

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وأكد الدكتور محمد سعيد العصار، أهمية دور المرأة في المجتمع وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحفيز العاملات بالإنتاج الحربي، لبذل المزيد من الجهد والعمل لصالح خدمة الإنتاج الحربي، بما يعود بالنفع لصالح الوطن والتأكيد على الدور الفعال لهن في تنمية وخدمة شركاتهن بما يخدم المجتمع.

وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالمشاركة في احتفال وزارة الانتاج الحربي وتكريمها للأمهات المثاليات بالوزارة، مشيرة أن تواجدها بين هؤلاء السيدات في وزارة الانتاج الحربي يؤكد أن سيدات مصر قادرات على العمل في كل مكان وفي جميع المجالات، مشيرة أن هناك اكثر من 4000 سيدة يعملن داخل الوزارة، وهو أمر مشرف للمرأة المصرية ويدعو للفخر.

وأشارت انه يأتي إلى المجلس القومي للمرأة العديد من الفتيات، اللاتي يطلبن الانضمام إلى الجيش المصري، للدفاع عن الوطن، موجهة التحية إلى جميع السيدات اللاتي يعملن بالوزارة وإلى القيادات التي تدعمهن وتساندهن.

وأشادت دكتورة مايا مرسي بدور الإنتاج الحربي في تمكين المرأة وتوفير سبل الرعاية المختلفة لها، لتأدية دورها في الوطن والذي يعتبر نموذجا فريدا يحتذي به في الوزارات والمؤسسات الأخرى بالدولة.

وفي ختام الحفل، شكر الطرفان الأمهات المثاليات على ما تبذلنه من جهد في تربية أبنائهن بجانب تفوقهن العملي في أداء وظيفتهن، وتم منح شهادات التقدير والهدايا تشجيعا لهن ليكن قدوة لجميع العاملات فى قطاع الإنتاج الحربي.

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