بالفيديو| أحمد سعد يهدي أغنية لإعلامية أردنية بعد انفصاله عن سمية الخشاب: بحبك يا راندا

أثار الفنان أحمد سعد الجدل، عقب تداول مقطع فيديو جديد له، خلال إهدائه أغنية لإعلامية أردنية، على هامش تواجده في أستديو برنامج "أم بي سي ترندينج".

واستبدل "سعد" بعض كلمات أغنية "بحبك يا صاحبي"، ليهديها إلى الإعلامية راندا جبر، مدندنا: "بحبك يا راندا، من وأنا لسه بحبي، وأنا مسنود عليكي، يا أختي وحبيبتي، في الأوجاع طبيبتي، حلوة حياتي بيكي"، خلال مقطع فيديو متداول على موقع "انستجرام"، عقب أيام من انفصاله رسميًا عن الفنانة سمية الخشاب.

واختار المطرب الشاب، الظهور بأزياء "سيمي فورمال" فاتحة اللون، والتي تعد من إطلالاته المفضلة، التي يظهر بها في جلسات التصوير واللقاءات الإعلامية.

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وأثار مقطع الفيديو جدل على موقع التواصل الاجتماعي، بين المعجب بصوته وأدائه، والمنتقد له، لضيقهم من ظهوره ضاحكا، بعد فترة وجيزة من تطليقه لـ"الخشاب"، وسط تلميح الأخيرة أنها تعرضت لعنف منه.

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب انفصلت رسميًا من المطرب أحمد سعد، حضوريًا على يد مأذون، بحي الجمالية بتاريخ 27 مارس 2019، واتجه "سعد" عقب 3 أيام إلى المأذون لإثبات الطلاق رسميا أمام الشهود، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون بأنها "رسالة غير مباشرة" من "ريم" على الانفصال.

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سمية الخشاب أعلنت عن إقامتها دعوى طلاق ضد الفنان أحمد سعد قبل شهور، خلال استضافتها مع الإعلامية "بوسي شلبي" على قناة "المحور"، وذلك عقب منشور كتبه "سعد" عبر صفحته على "فيس بوك"، أعلن فيه انفصاله عن "سمية" وتفرغه لرعاية أبنائه، متمنيا لها التوفيق.

وتزوّج الثنائي في 2017 بعد قصة حب شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خلافات عديدة مع الفنانة ريم البارودي خطيبة سعد السابقة، وأقاما حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء، وأهدى فيه "سعد" زوجته أغنية "أجمل حب".

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