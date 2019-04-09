"أمهات مصر" يطالب بحل مشكلات امتحان مارس لطلاب أولى ثانوي: "إيه البديل لو السيستم وقع؟"

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي واجه أبناؤهم مجموعة من المعوقات خلال أداء امتحان شهر مارس الماضي علي التابلت، مطالبين بتلاشيها والعمل على حلها خلال امتحان مايو المقبل.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن طلاب الصف الأول الثانوي واجهتهم بعض المشاكل مثل وقوع "السيستم" وصعوبة الأسئلة، التي كان أغلبها من خارج المنهج، ومن خارج الكتاب المدرسي، فضلا عن صعوبة الكتابة بالقلم في المواد العلمية، مطالبين الوزارة بالعمل على حل جميع المعوقات التي واجهتهم قبل البدء في أداء امتحان شهر مايو المقبل.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيس بوك" مع البيان، وقالت ولي أمر: "هناك صعوبة في الكتابة ببرنامج القلم في المواد العلمية ولو حصل في امتحان مايو وجزء من الطلبة معرفوش يدخلوا على السيستم أو أى حاجة حصلت خارجة عن الطلبة إيه هيكون البديل؟ خصوصا إن الامتحان محدد الوقت معظم الطلبة امتحنوا فى مارس من البيت"،

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وأضافت أخرى: "الامتحانات بره المنهج، تعجيزي بمعنى الكلمة"، وتابعت ثالثة: "صعوبة الأسئلة فى المواد العلمية وعدم التدرب عليها وعلى نوعيتها، وكمان الكتابة بالقلم على التابلت صعب وغير مناسب".

واستكملت رابعة: "ياريت سواء الامتحان ورقي أو إليكتروني لازم يكون في مستوى الطالب المتوسط، بلاش الأسئلة التعجيزية، لأن برده كل التخبطات، اللي حصلت السنة دي أثرت على مستوى كل الطلاب".

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