بالفيديو| أحمد سعد بعد انفصاله عن سمية الخشاب: "أغنيتي الأخيرة بهديها لأي حد مفهمنيش صح"

علق الفنان أحمد سعد في تصريحات تليفزيونية، نشرتها قناة دبي، للمرة الأولى على قرار انفصاله عن سمية الخشاب، حيث يتواجد حاليا في دبي، لتقديم عدد من الحفلات في الإمارات.

وقال سعد، في لقائه مع برنامج "إنسايدر بالعربي"، إنه ليس غاضبا من الجدل المثار حول علاقته بسمية الخشاب، مؤكدا: "الناس بتخش بالمعروف وتخرج بالمعروف".

وتحدث أحمد سعد خلال البرنامج عن ربط أغنية سمية الخشاب الجديدة "بتستقوى" عن العنف الأسري، بعلاقتها به وبما تعرضت له من تعنيف من قبله خلال الزواج قائلا، "الناس تعرف تميز كويس جدا، مين اتكلم في الوقت ده ومين كان زعلان".

وأضاف، "دلوقتي طالعة تشتم وتتخانق، طيب ليه مشتمش وإحنا مع بعض وإحنا كويسين، وحياتنا كويسة"، وأكد أن تلك الأنباء المتداولة لها أهداف لن يرد عليها.

وأكمل سعد حديثه عن أغنيته الأخيرة "مالكش مكان"، وقال خلال البرنامج أنه يهديها: "لأي حد مفهمنيش صح، لاي حد بيقول عليا كلام مش صحيح، لأي حد بيحاول يطعن على حاجات فيا، أسوأ حاجة في حياته أنه ميبقالوش مكان في حياتي".

Advertisements

وأثنى سعد، في ختام تصريحاته على علاقته بشقيقه الفنان عمرو سعد، مؤكدا أنها علاقة تخلو من المجاملات، وتمتلئ بالنصح الحقيقي، وأعلن عن مفاجأة منتظرة بينهما، حيث يغني عمرو سعد أغنية تتر "بركة"، المسلسل القادم لأخيه.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد طرحت مؤخرا أغنيتها "بتستوى" والتي ناقشت فكرة العنف الأسري الذي تتعرض له الأنثى، وبعدها مباشرة قالت في تصريحات تليفزيونية إنها تعرضت للعنف على يد زوجها أحمد سعد، قبل أن ترفع عليه دعوى طلاق للضرر وتحصل عليه.

وجاءت تلك الزيجة عقب أنباء كثير تناولت علاقة عاطفية تجمع أحمد سعد وريم البارودي، وخطبة انتهت بالفراق، وبزواج سعد من سمية الخشاب في حفل عائلي.

​