بالفيديو| "خناقة" بين عروستين على شاب في ليلة الزفاف.. إحداهما حبيبته والأخرى زوجته

وقف العريس مبتسما، أثناء حفل زفافه، ولكن حب قديم أبى أن يترك اللحظة السعيدة للتوثيق بشكل روتيني، فقد اقتحمت عروس أخرى حفل الزفاف فجأة، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن صدمتهم من المشهد، الذي حدثت وقائعه في الصين.

تلك العروس كانت فيما يبدو الصديقة القديمة للعريس، ظلت تتشبث به، وتحاول أن تجذبه إليها، حيث كانت مرتدية فستان ليلة العمر الأبيض، لكن الأخير كان يحاول أن يفلت يديه منها مرارا وتكرارا دون جدوى.

"إنه خطئي"، ظلت صديقة العريس تكرر تلك الكلمة في محاولتها استمالة حبيبها السابق، الذي دفعها عنه في نهاية الأمر، كي تبتعد دون جدوى، وفي النهاية شعرت العروس بالضيق الشديد منه، فتركت لهما الساحة وغادرت.

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خلال ذلك لم تكف العروس المزيفة عن جذب حبيبها إليها، ومحاولة استمالته بكل الطرق، وبحسب "ميرور" البريطانية، فقد جمعتهما قصة حب وافترقا بسبب اختلاف كبير في شخصيتهما.

وفي نهاية المطاف ظلت الصديقة القديمة وحيدة على المنصة بعدما ابتعد العروسان وفشلت في أن تستميل "حبيبها" القديم.

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