إليك أفضل خيارات الملابس في موسم الربيع المتقلب

تعد الفترات الفاصلة بين الفصول من أصعب الأوقات، حيث يتميز الطقس في هذه الفترات بالتقلب، يميل إلى البرودة أحيانًا، ويصبح دافئًا في بعض الأحيان، وهنا تأتي الحيرة مابين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والملابس الصيفية الخفيفة، لأن الطقس دائمًا غير متوقع، فقد ينهمر المطر، وقد تصبح الشمس حارقة.

قد تكون السترات الربيعية الواسعة، خيارًا جيدًا ومفيدًا في المكتب، ولكنها قد تصلح للتنزه في عطلات نهاية الأسبوع، أما المعاطف الخفيفة تعد حل أنيق، وكذلك السترات المتضخمة "البوي فريند"، والتي تسمح بارتداء طبقة أو طبقتين من الملابس أسفلها، أما سترات "الهوديز" قد تكون مفيدة، في حالة سقوط الأمطار.

ولعدم الوقوع في المزيد من الحيرة، إليك بعض أفضل خيارات الملابس والأكثر مبيعًا في هذه الفترة المتقلبة:

1- معطف حفيف برتقالي من "جون لويس"

تعد المعاطف الخفيفة من أفضل الخيارات في هذا التوقيت من العام، لذلك يقدم متجر جون لويس معطف باللون البرتقالي الداكن، وهو الأفضل مبيعًا لديه، مع مجموعة من الأزرار والجيوب العميقة مريحة، وأسفل المعطف يمكن ارتداء فستان متوسط الطول بلا أكمام للإطلالة أكثر أنيقة ولمزيد من الدفء.

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2- جاكيت باللون الأزرق الداكن من"كيتيري مادسون"

تقدم كتيرى مادسون، جاكيت حفيف وقصير باللون الأزرق وهو اللون الأشهر لهذا الموسم، ويأتي الجاكيت على أعلى الفخذين، ويُمكن مزجه مع سروال أبيض وكنزة أو قميص أبيض وزوج من الأحذية الرياضية.

3- سترة من الكتان المذهل من "ماسكوب"

تمتلك العلامة التجارية الإسبانية، "ماسكوب"، الكثير من القطع ذات الأقمشة المثيرة، لكن أكثرها شعبية، "هيسترة كتانية"، متعددة الاستخدامات وهي مثالية لفصل الربيع.

4- سترة زرقاء من "فريم "

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حققت هذه القطعة المصنوعة من الكتان، مبيعات كبيرة لدي متاجر فريم، مما يجعلها من أكثر القطع شعبية في هذا الموسم.

5- سترة من "راج آند بون ليكسينجتون"

تعد سترة "راج آند بون ليكسينجتون"، التي تأتي باللون الزهري، من أجمل خيارات موسم الربيع، والتي يمكن اقترانها مع سروال من الجينز الأزرق الفاتح، وقميص قطني باللون الأبيض.

6- سترة "بوي فريند" وردية اللون من "أسوس"

يمكن مزج هذه السترة الوردية الأنيقة مع سروال من القطن الأسود وتي شيرت باللون الأبيض وهى مثالية في المكتب.

7 - سترة من الصوف المحبوك من سيفين

استطاعت سيفين أن تصنع زيًا أنيقًا ومناسبًا للمكاتب، مع سترتها الصوفية السوداء الواسعة من الأكمام والضيقة من الخصر.

8 - جاكيت متضخم من زرار

وهو الأكثر ملائمة عندما تمطر، حيث يأتي الجاكيت مع قنسوة تحمى الرأس من أية تقلبات جوية .

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