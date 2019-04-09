محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذر البروفيسور مارتن فاجيمان المرضى المصابين بحساسية الأنف من ركن السيارة تحت الأشجار خلال فصل الربيع، وذلك كي لا تتوغل حبوب اللقاح إلى داخل السيارة مسببة نوبات الحساسية.
وأضاف أخصائي طب الصدر الألماني أنه ينبغي أيضا غلق النوافذ والسقف المتحرك أثناء القيادة للسبب ذاته، مشيرا إلى ضرورة فحص فلتر حبوب اللقاح مع بداية فصل الربيع وتغييره في حال امتلائه، وإلا فلن يتمكن الفلتر من أداء وظيفته المتمثلة في حجب حبوب اللقاح.
وإذا لم يكن مكيف الهواء مزودا بفلتر لحبوب اللقاح، فينبغي على المرضى استشارة أحد المراكز الفنية بشأن إمكانية التركيب اللاحق.
يُشار إلى أن أعراض حساسية الأنف تتمثل في انسداد أو سيلان الأنف والعطس واحمرار العين وتورمها وزيادة إفرازات الدموع.
كانت هذه تفاصيل خبر مُصاب بحساسية الأنف؟.. لا تركن سيارتك تحت الأشجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.