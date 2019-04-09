مُصاب بحساسية الأنف؟.. لا تركن سيارتك تحت الأشجار

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر البروفيسور مارتن فاجيمان المرضى المصابين بحساسية الأنف من ركن السيارة تحت الأشجار خلال فصل الربيع، وذلك كي لا تتوغل حبوب اللقاح إلى داخل السيارة مسببة نوبات الحساسية.

وأضاف أخصائي طب الصدر الألماني أنه ينبغي أيضا غلق النوافذ والسقف المتحرك أثناء القيادة للسبب ذاته، مشيرا إلى ضرورة فحص فلتر حبوب اللقاح مع بداية فصل الربيع وتغييره في حال امتلائه، وإلا فلن يتمكن الفلتر من أداء وظيفته المتمثلة في حجب حبوب اللقاح.

وإذا لم يكن مكيف الهواء مزودا بفلتر لحبوب اللقاح، فينبغي على المرضى استشارة أحد المراكز الفنية بشأن إمكانية التركيب اللاحق.

يُشار إلى أن أعراض حساسية الأنف تتمثل في انسداد أو سيلان الأنف والعطس واحمرار العين وتورمها وزيادة إفرازات الدموع.