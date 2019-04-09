ليتيزيا في إطلالة أنيقة أثناء أدائها واجباتها الملكية في مدريد

أظهرت ملكة إسبانيا ليتيزيا، أناقة غير عادية وبراعة فائقة أثناء أدائها واجباتها الملكية في مدريد، وانضمت الملكة الأنيقة البالغة من العمر 46 عاما، إلى وزيرة الاقتصاد والأعمال الإسبانية ناديا كالفينو خلال زيارة إلى مدرسة التصميم الجرافيكي والطباعة الملكية.

واختارت ليتيزيا إطلالة أنيقة مع ألوان محايدة، مع تنورة جلدية من "هيوغو بوس" ومعطف مطابق باللون البيج، وكنزة صوفية باللون الأزرق والبرتقالي والأبيض الجريء تحت معطفها من الصوف، واستكملت إطلالتها مع حذاء من الجلد البني مع كعب مكتنز.

وأبقت زوجة الملك فيليب على شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا، وارتدت القليل من المجوهرات مع قرطين من الألماس، وكانت الملكة في جولة تفقدية لمشاهدة الأعمال الفنية في المدرسة، وقدم جائزة توماس فرانسيسكو برييتو، للرسام خوسيه مانويل بروتو.

يأتي مظهر الملكة والأم لطفلين، الأنيق بعد أقل من أسبوع من مشاهدتها في جنازة الوزير الإسباني السابق خوسيه بيدرو بيريز-لوركا، وتوفي بيريز لوركا، وهو محام إسباني وأحد المؤلفين السبعة للدستور الإسباني لعام 1978، عن عمر يناهز 78 عامًا في 6 مارس/ آذار بعد أن أصيب بمرض الرئة.

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وحضرت الملكة في وقت سابق من إطلاق مشروع جديد يسمى "إن" في مجمع شركات "غوغل" في مدريد، مع وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية الإسبانية ماريا لويزا كارسيدو.

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