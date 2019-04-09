زيادة التركيز على الحياة المهنية أهم أسباب تأجيل الإنجاب بالنسبة للنساء بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

كشف المعهد الاتحادي لأبحاث السكان بألمانيا، عن زيادة عدد المواليد الذين تتجاوز أعمار أمهاتهم 34 عاما.

وأرجع المعهد الألماني، في مدينة فيسبادن الألمانية ، ذلك إلى طول فترات التدريب، لاسيما بالنسبة للسيدات اللائي تلقين تعليما عاليا، وكذلك إلى زيادة التركيز على الحياة المهنية.

وقال مدير الأبحاث بالمعهد يورجن دوربريتس: "كثير من السيدات لا ينشغلن بالتخطيط لتكوين أسرة، إلا إذا وصلن إلى منصب وظيفي مضمون".

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وأكد المعهد أن أوجه التقدم ،التي تم تحقيقها في مجال طب الإنجاب، أسهمت أيضا في أن يتسن للنساء تحقيق أمنية الإنجاب، حتى بعد تجاوز عمر الأربعين أو الخمسين عاما.

وأوضح المعهد الاتحادي أن 191345 طفلا ولدوا في عام 2015 من أمهات تزيد أعمارهن عن 34 عاما، موضحا أن هذا العدد يمثل 25 بالمئة من جميع مواليد هذا العام.

ووفقا للحسابات، تزداد نسبة النساء اللائي يصبحن أمهاتا في مثل هذه الأعمار منذ بداية ثمانينات القرن الماضي بشكل دائم، علما بأن نسبتهن بلغت 7.6 بالمئة فقط في عام 1981.