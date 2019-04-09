حالة طبية نادرة.. أسباب بكاء الدم وطرق علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: "ببكي بدل الدموع دم"، مثل مصري شهير، يردده البعض عند الشعور بالحزن والمرور بالضغوط النفسية، ولكن الأمر لا يتوقف عن كونه مقولة، بل هي حالة مرضية نادرة الحدوث، تحول الدموع إلى قطرات دموية، ولكن ما أسبابها، وهل يمكن علاجها؟ للتفاصيل اضغط هنا..

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