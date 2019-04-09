شوبير عن أول موقف له مع زوجته: "اتصلت بها وقالت لي هتكسبوا الزمالك"

حكى الكابتن أحمد شوبير، عن كواليس أول مباراة له أثناء لعبه للنادي الأهلي، حيث تقرر مشاركته في مباراة الزمالك، بسبب إصابة ثابت البطل وإكرامي، حارسا الفريق.

وأضاف "شوبير"، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه كان متزوج حديثًا واتصل بزوجته: "كنت متجوز جديد وقولت لها بقولك إيه يا روحي قالت لي أيوة يا أحمودي قولت لها أنا هلعب الماتش قالت لي إن شاء الله، هتكسبوا الماتش طبعا قولت دي بتضحك عليا هي كمان".

وأوضح أنهم لعبوا المباراة بالفعل وقدم مباراة جيدة: "لعبنا وبعدين جابوا جون واتعادلنا وجابوا جون واتعادلنا وصديت ضربة جزاء والماتش مشي آخر حلاوة والجماهير اتفائلت بيا وحبت الجون اللي اسمه شوبير ده".

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