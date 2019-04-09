خاطبة: "البنات بيطلبوا الزواج أكثر من الرجال"

قالت الحاجة رضا جابر "الخاطبة" إنها تتلقى طلبات الزواج من الفتيات بشكل أكثر من الرجال: "البنات بتيجي بنسبة أكتر وهما أكتر من الأولاد وبيطلبوا أكتر من الأولاد".

وأضافت خلال لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، أنها ترى مفاجآت عند الزواج، الفتاة تطلب عريس "كويس وابن ناس ومحترم" ثم تتوالى الطلبات.

وتابعت: "بيجوا عند بتاع الدهب علشان يشتروا تبص تلاقي الطمع اشتغل والمفاجآت بتيجي وهما بيشتروا وممكن تتفشكل رغم إنهم بيبقوا متفقين لكن بيطمعوا"، مشيرة إلى أن الاتفاقات تكون بين الأهالي ولا دخل لها بما يتفقوا عليه.

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