بالفيديو| تراجع الزواج بسبب "الشبكة".. وصلت إلى 100 ألفا في 5 محافظات

دقت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج "مساء DMC"، ناقوس خطر يجتاح المجتمع المصري، بسبب ارتفاع قيمة "الشبكة"، والتي هي عبارة عن مصوغات ذهبية تقدم هدية من العريس إلى عروسته.

"الحصري" قالت إن الشبكة وصلت بين بعض الفئات المتوسطة لـ150 ألف جنيه، بسبب "بنت خالتها وبنت عمتها وجارتها اللي جالها شبكة بكذا...".

فريق برنامج مساء dmc: متوسط الشبكة من 50 لـ100 ألف في 5 محافظات

فريق عمل البرنامج نزل إلى 5 محافظات "الشرقية والغربية والجيزة والفيوم والبحيرة" للاستفسار عن الشبكة ومقدارها، وتوصل إلى أن متوسطها في هذه المحافظات يتراوح من 50 لـ100 ألف جنيه في الوقت الذي قال فيه بعض المواطنين لكاميرا البرنامج أن الشبكة وصلت لـ150 ألفا في بعض المناطق.

نقيب المأذونين: بعض القرى تطلب 200 جرام شبكة

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن معدل الزواج بين الشباب قل بسبب زيادة أسعار الشبكة، مشيرًا إلى أن بعض القرى تطلب 100 و200 جرام ذهب كشبكة.

وأضاف "عامر"، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زوج ابنته فاطمة الزهراء، للإمام علي بن أبي طالب، بدرع كمهر، قائلا إن أيسرهن مهرًا أكثرهن بركة مطالبًا بتيسير الزواج وعدم تعسيره.

ولفت نقيب المأذونين إلى أن بعض القرى تطلب 200 جرام ذهب، يصل سعرهم لـ160 ألف جنيه، مضيفًا: "هو الشاب معاه كام 160 ألف جنيه والشقة والعفش هيعمل فيهم إيه؟!" متابعًا: "احنا بنتصرف تصرفات خاطئة بأمانة".

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ولفت نقيب المأذونين إلى أن قائمة المنقولات منفصلة كليا عن عقد الزواج، وبمثابة إيصال أمانة للزوج بأنه استلم مفروشات الزوجه" موجهًا رسالة لأبو العروسة: "خليك يسير مش عسير ويسر في أمور الزواج وقدم السبت عشان ييجي الأحد ومتقولوش عاوز 150 ألف شبكة والنهاردة العريس بيجهز 5 أوض".

نقيب المأذونين شدد أن الشبكة هدية وأن الطبقات العالية من المجتمع لا تعرف هذه المشاكل التي تقع بين الأسر وأنه عقد قرأن أحد الأثرياء وكان مهر الزواج جنيه والمؤخر جنيه أيضًا.

خاطبة: فيه جوازة اتفشكلت علشان أبوالعروسة كان عايز شبكة بـ80 ألف جنيه

الخاطبة رضا جابر، قالت إنها شاهدت فشل بعض الزيجات، بسبب الشبكة وقائمة المفروشات، مشيرة إلى أنه منذ أسبوعين "اتفركشت جوازة" بسبب أن والد العروسة طلب شبكة بـ80 ألف جنيه، بينما صمم العريس أن يشتريها بـ60 ألفا فقط.

واستنكرت الخاطبة اعتبار الشبكة كتأمين للفتاة: "أنا عايزة أعرف الشبكة بتأمن تأمين ايه مع ان العريس ممكن يبيع الشبكة تاني يوم وهي مش بتسيبها لكن بتاخدها لبيت جوزها"، معتبرة أن التأمين هو أن تمنح ابنتك لزوج يصونها.

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