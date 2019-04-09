لماذا تظهر بقع بيضاء على الأظافر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن انتشار بقع وخطوط بيضاء على كل الأظافر يستلزم استشارة الطبيب للتحقق من سبب ظهور هذه البقع.
وأوضحت الرابطة أن ابيضاض الأظافر يرجع لأسباب عدة، مثل مرض القلب أو الالتهاب الرئوي أو الفشل الكلوي أو تشمع الكبد أو التهاب القولون التقرحي.
ومن الأسباب الأخرى: التسمم بالزرنيخ أو الصدفية أو الإكزيما أو نقص الحديد أو نقص الزنك أو نقص البروتين أو نقص الفيتامينات، بالإضافة إلى الضغوط النفسية أو قضم الأظافر.
وللتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء ابيضاض الأظافر يتعرف الطبيب على التاريخ المريض للمريض ويقوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية مثل صورة دم كاملة ووظائف الكبد والكلى. ويتحدد العلاج بعد تحديد السبب.
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