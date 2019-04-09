دراسة: ممارسة الحوامل للرياضة تقي الأبناء من السمنة مستقبلا

كشف بحث طبي أجراه علماء من جامعة واشنطن الأمريكية، أن الأمهات يمكن أن يحمين أطفالهن من السمنة قبل ولادتهن، بممارسة الرياضة أثناء الحمل.
ويُعتبر البحث الحديث، أنه أول دراسة تشجع النساء الحوامل على ممارسة الرياضة رغم نحافته، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، نقلًا عن صحيفة "الديلي ميل".
وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية يساعد على تعزيز صحة الطفل بعد ولادته.
واختبر باحثون أمريكيون النظرية على الفئران، واكتشفوا أن أم الفأر التي مارست الرياضة أو تحركت على نحو منتظم أثناء الحمل، كان مولودها أقل عرضة للإصابة بالسمنة.
وقال مؤلف الدراسة، جون سيوك سون، من جامعة واشنطن: "تشير بياناتنا إلى أن قلة التدريب عند النساء الأصحاء أثناء الحمل يمكن أن تعرض أطفالهن للسمنة".
وتابع: "نقصد بالرياضة ممارسة تمرينات وتدريبات رياضية لمدة ساعة يوميا".
ويعاني أكثر من ثلث البالغين في الولايات المتحدة من السمنة المفرطة، كما أن هذا المرض يصيب نسبة كبيرة من الأطفال.
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