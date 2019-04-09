طريقة عمل سلطات مطاعم الوجبات الإيطالية

يتميز بوفيه سلطات المطاعم الإيطالية بمزاق مختلف، لذا نقدم لك وصفات عمل: "الثومية والكولوسلو وسلطة البطاطس والفاصوليا". سلطة الثومية المكونات 3 ملاعق كبيرة نشا مذابة في الماء فنجان زيت ربع كوب ماء ملح، ملح ليمون 2 ملعقة كبيرة خل ملعقة كبيرة ثوم مفروم بياض بيضة طريقة التحضير يضاف الثوم لماء النشا ويوضع في إناء على النار. يقلب المزيج السابق على النار حتى يصب القوام متماسك. يصب المزيج في الخلاط الكهربي ويضاف إليه ربع كوب الماء والملح والخل وملح الليمون، ويضرب جيدا. خلال الضرب يضاف بياض البيض والزيت مع الاستمرار في الضرب. يصب المزيج في برطمان محكم الغلق ويحفظ في الثلاجة. سلطة الكلوسلو المكونات ثمرة كرنب صغيرة ويمكن استبدالها بالكابوتشي 3 ثمرات جزر كبيرة الحجم مبشور كوب زبادي نص كوب مايونيز 2 ملعقة سكر ملعقة صغيرة خل طريقة التحضير يبشر الكرنب ويقلب مع بشر الجزر. يمزج الزبادي والمايونيز والسكر والخل جيدا. يضاف مزيج الزبادي على الجزر والكرنب، مع الاستمرار في التقليب. يدخل المزيج الثلاجه ويقدم بجانب البيتزا أو المكرونة. Advertisements سلطة البطاطس المكونات 3 ثمرات بطاطس مقطعة مكعبات ملعقة ثوم مفروم ملح، فلفل، كمون "حسب الرغبة" مايونيز فنجان خيار مخلل مبشور كرفس أخضر مفروم ملعقة بصل مفروم ناعم طريقة التحضير تسلق البطاطس في ماء بها ملح وفلفل أسود وكمون ونص ملعقة ثوم. بعد السلق تصفى لبطاطس من الماء. يضاف المايونيز للبطاطس بحيث يغطيها، ثم يضاف اليها الخيار المفروم. يضاف الكرفس الناعم والبصل للبطاطس ويقلب جيدا ثم يحفظ في الثلاجة. سلطة الفاصوليا المكونات ½ كيلو فاصوليا خضراء. حلقات بصل أبيض وأحمر. فلفل أحمر وأصفر مقطعة شرائح رفيعة. 1/4 كوب خل. 4 ملعقة كبيرة سكر 2 ملعقة كبيرة خل 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون ملح وفلفل أسود "حسب الرغبة" طريقة تحضير ينقع البصل في ماء مغلي لمدة 10 دقائق ثم يصفى. يمزج البصل مع السكر والخل وبترك في الثلاجة. تقطع الفاصوليا الخضراء وتنقع في الماء المغلي، وتترك لمدة 10 دقائق. تغسل الفاصوليا بالماء المثلج. يضاف الخضروات ويصب فوقها عصير الليمون والخل السكر. تدخل المكونات في الثلاجة ثم تقدم. ​

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