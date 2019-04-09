تعاني العديد من الأمهات من مشكلات القيئ لدى أطفالهن، فهو من الأعراض الشائعة لديهن، خاصة ذوات المناعة الضعيفة، ويتسبب عادًة التهاب المعدة والأمعاء، أو الإصابة بفيروس أو بكتيريا إلى القيئ، ويصل الأمر أحيانًا، إلى الجفاف الشديد، والإسهال.

وهو ما يستدعي معرفة أسباب الوصول لهذا المرض، لتجنب الإصابة به.

وعرض موقع "nhsinform" المعني بالصحة، أسباب القيئ عند الأطفال، وجاءت على النحو التالي:

أسباب القيئ عند الأطفال:

الإصابة بحساسية من بعض الأطعمة.

التسمم الغذائي الناتج عن تناول أطعمة بها بكتيريا أو جراثيم.

التهاب المعدة والأمعاء.

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التعرض لبعض الالتهابات مثل التهاب الكبد، والبلعوم، واللوزتين.

التهاب الزائدة الدودية والمرارة، والقاولون.

الإفراط في تناول الطعام.

الإصابة بالسعال الشديد، وبرد المعِدة.

الأورام، وخاصة الأورام الدماغية، مما يحدث اضطراب في الجسم، يؤدي للقيئ.

العلاج باستخدام الأدوية الكيماوية، قد يُسبب في القيئ.

تعرض الطفل لتسممات الأدوية، التي تصل به للقيئ في النهاية.

المعاناة من بعض المشاكل الهضمية، مثل انسداد الأمعاء، وتقلصات المعدة.

الضغط الشديد على الأطفال، وسوء حالتهم الصحية، مما يصل بهم إلى التقيؤ النفسي.

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