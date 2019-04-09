كلاب الكورجي تحي الزبائن بمقهى في بانكوك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

في مقهى في بنكوك، يقفز 12 كلبا بفرح على أرجلهم القصيرة البدينة لتحية الزبائن، الذين يكونون في حالة بهجة مماثلة.

ثم هناك الكثير من العواء يليه الضحك.

لدى محبو كلاب الكورجي ساعة كاملة للعب والتقاط الصور مع الكلاب خلال احتساء المشروبات أو تناول وجبة خفيفة تبدأ من 250 باهت (8ر7 دولارات) في مقهى "كورجي إن ذا جاردن" الذي افتتح مؤخرا في إحدى ضواحي بانكوك.

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ومنذ سنوات تشهد تايلاند واليابان وغيرهما من الدول الأسيوية، اتجاه مقاهي القطط والكلاب حيث يلعب الزبائن مع الحيوانات الأليفة المحبوبة في حين يدفعون أموالا إضافية لطعامهم وشرابهم. ولكن فتح مقهى لسلالة معينة جديد للغاية.

ومنذ افتتاح المقهى في منتصف كانون ثان/يناير حظى بشهرة سريعا.

وتعمل كلاب الكورجي من ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم، وستة أيام في الأسبوع.