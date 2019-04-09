بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات بنسب دهون أقل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أشارت برجيب هوبر إلى أن بشرة الرجل تمتاز بأنها أكثر سُمكا من بشرة المرأة، فضلا عن أنها تحتوي على 20% مواد أكثر مع وجود نسبة عالية من الدهون وانخفاض قيمة الأس الهيدروجيني، وبالتالي فإنها تحتاج إلى طريقة عناية مختلفة.

وأضافت الخبيرة، من الرابطة الألمانية لمنتجات الغسل والعناية بالجسم، أن منتجات العناية بالرجل نادرا ما تحتوي على مواد دهنية، وبدلا من ذلك تعمل المستحضرات والكريمات المحتوية على نسبة قليلة من الدهون على ترطيب البشرة وتحسين القدرة على التحمل والمقاومة، وعادة ما تكون هذه المنتجات مناسبة للاستعمال المنتظم كمواد للعناية خلال النهار أو بعد الحلاقة، ويتم توزيعها بالتساوي على الوجه الرقبة بعد تنظيف البشرة.

ونصحت برجيب هوبر إجراء التنظيف العميق للبشرة في الصباح والمساء، نظرا لأن بشرة الرجل تنتج كمية كبيرة من الزهم والتقرن، الذي ينبغي إزالته من خلال عملية التنظيف الشامل للوجه، كما يعمل التقشير مرة أو مرتين أسبوعيا على إزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب في طبقات البشرة العميقة.

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أنه يتم إجراء عملية التقشير من خلال تدليك الوجه المبلل برفق في حركات دائرية، ويتم تدليك المناطق الزيتية بصفة خاصة على الجبهة والأنف والذقن بمزيد من الضغط عليها، على العكس من منطقة العينين، حيث تتم عملية التدليك برفق، وفي النهاية يتم غسل الوجه بالماء الصافي.