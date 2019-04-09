أطعمة يجب على الطفل المصاب بـ"الربو" تجنبها.. "البصل والأكلات المصنعة"

تتزايد إصابة الطفل خلال موسم الربيع بـ"الربو"، ومن أعراض الربو الصفير وصعوبة التنفس، وهناك بعض الأطعمة تقي الطفل من الإصابة بالربو منها كما ذكرها موقع "بولد سكاي".

الموز

غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وتفيد التقارير الطبية بأن أكله يقلل بشكل فعال الصفير الذي يسببه الربو للأطفال.

دهون أوميجا 3

تلعب دوراً في تخفيف الالتهابات، والوقاية من نوبات الربو وأعراضه، من هذه الأطعمة الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والسردين، والأفوكادو، والمكسرات.

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تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د" و"أ" والمغنيسيوم

مثل الحليب، والتونة، والسلمون، والمحار، والجزر، والبروكلي، والسبانخ، والبطاطا الحلوة.

الأطعمة المصنعة

من الضروري إبعاد الطفل عن الأطعمة السريعة المصنعة مثل البرجر والبيتزا والبطاطس المقلية لأنها غنية بالدهون غير الصحية التي تزيد التهابات الجسم.

الثوم والبصل

كذلك عليك الحذر من البصل والثوم لأنهما يحتويان على عناصر تزيد أعراض الربو لدى الطفل.

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