الامارات | «ص.ب 1003» و«الطوّاش» درامـا إماراتية تستعد لـ «رمضان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ص.ب 1003» و«الطوّاش» درامـا إماراتية تستعد لـ «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق السباق الرمضاني لباقة المسلسلات الدرامية والكوميدية، التي يتصدى لها هذا العام نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، سواء في الإمارات أو الخليج العربي، بعد انشغالهم أشهراً طويلة بالتحضيرات المتواصلة للحاق بالعرض الرمضاني الذي يترقبه عشاق الدراما ومتابعوها كل عام، وسط ترقب عام وأمل في أن تحمل هذه المسلسلات «وجبة متوازنة» من المتعة والموضوعات التي تستحق التناول والمتابعة والاهتمام.

في رصدها الأول لإطلالات نجوم الإمارات والخليج العربي، تلقي «الإمارات اليوم» الضوء على أهم الأعمال التي يتوقع لها التصدر، لاحتوائها على أهم عوامل النجاح، وارتباطها كذلك بأسماء فنية قديمة ولامعة، كرست نجوميتها على مدى السنوات الماضية، ولاتزال تتصدر شاشات العرض في رمضان، مع ملاحظة أن الكويتيين هم حتى الآن الأكثر غزارة واستعداداً لدراما رمضان بين نجوم الخليج.

الدراما الإماراتية

مجموعة من نجوم الإمارات، منهم هدى الغانم، وجاسم الخراز، وميثاء محمد، وأمل محمد، وخالد البناي، وياسر النيادي، وريم حمدان، ومحمد جمال، وخالد النعيمي، وفاطمة الحوسني، وسارة العلي، يتشاركون في رمضان هذا العام بطولة مسلسل «ص.ب 1003» عن رواية الكاتب الإماراتي سلطان العميمي، ورؤية درامية للمخرج باسم شعبو، وسيناريو وحوار محمد حسن. وتبدأ أحداث المسلسل بقصة صراع تتمازج فيه القيم التي سادت فترة ثمانينات القرن، في مركز بريد «الذيد»، وما يرافقها من أحداث مثيرة، تبدأ من تعيين «يوسف» مسؤولاً عن صناديق البريد، وتقصده إنهاء اشتراك صندوق بريد رقم 1003 بسبب وفاة صاحبه، واستيلائه على بريده وبدء تقمص شخصية الراحل.

في المقابل، سيتابع الجمهور المحلي هذا العام مسلسل «الطواش»، لكاتبه الإماراتي جمال سالم، وأبطاله: أحمد الجسمي، رزيقة طارش، جمعة علي، مروان عبدالله، علي التميمي، سعيد سالم، وأحمد مال الله، حيث تدور أحداث المسلسل الجديد في إطار تراثي كوميدي، يتناول حكاية «التاجر شاهين الطواش»، والمصاعب التي تتكبدها تجارته الكاسدة في بداية الأربعينات، بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي.

من جهة أخرى، بدأت مؤشرات صناعة درامية جديدة تتوضح وتظهر في الأفق، بعد أن أعلن السيناريست السوري عدنان العودة، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن توقيع عقد كتابة سيناريو مسلسل «سالم الجمري» المقتبس عن كتاب أعدّه وجمعه الكاتب والباحث الإماراتي سلطان العميمي، عن الشاعر الغنائي الإماراتي الكبير، على أن يتولى إخراج العمل الجديد سائد الهواري، ليكون جاهزاً للعرض في رمضان 2019.

سيدة الشاشة و«السندريلا»

سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة حياة الفهد، بعد أحد أجمل أدوارها الدرامية على الشاشة الفضية، مسلسل «مع حصة قلم» في رمضان الماضي، تعود لتقدم شخصية مغايرة لا تخلو من السلبية في مسلسل «حدود الشر»، الذي ألفه محمد خالد النشمي، وأخرجه أحمد دعيبس، في الوقت الذي يشاركها البطولة كل من النجوم: أحمد الجسمي، شيماء علي، هبة الدري، هيا الشعيبي، هنادي الكندري، ونخبة من الممثلين الشباب، ضمن أحداث إنسانية مشوقة، تعود إلى خمسينات وستينات القرن الماضي، لتروي حكاية زوجة تاجر تمور معروف في الكويت والخليج، تتصدى لكل من حولها، في محاولاتها استعادة زوجها وأمن أسرتها.

في المقابل، تتصدى النجمة الكويتية سعاد عبدالله للمشاركة في عمل اجتماعي جديد «أنا عندي نص»، تعتمد أحداثه على قالب الكوميديا السوداء، التي تروي قصة امرأة تحاول البحث عن حقوقها المدنية والشخصية، وإثبات كيانها في المجتمع المحيط بها. وبذلك، تعود «السندريلا» من خلال هذا العمل، لتجدد تعاونها مرة أخرى مع الثنائي الدكتور حمد الرومي في التأليف، ومنير الزعبي في الإخراج، بعد النجاح الذي حققه هذا الثلاثي سابقاً في مسلسل «عبرة شارع». فيما تتعاون النجمة في البطولة مع نخبة من نجوم الدراما الكويتية والإماراتية والمصرية، أمثال هدى الخطيب، ومحمد العجيمي، وبدرية طلبة، وشجون الهاجري، وليلى عبدالله، وغيرهم.

الزمن الجميل

تأتي مشاركة النجم الكويتي، جاسم النبهان، مغايرة هذا العام، إذ يطل هذه المرة في «لا موسيقى في الأحمدي»، لمؤلفته منى الشمري، ومخرجه محمد دحام الشمري، الذي سيضيف الكثير إلى رصيده الفني الثري، والمحمل بنخبة من الأعمال المميزة التي تعيده هذا العام إلى منصة الأعمال التراثية، ليتناول مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي في الكويت، والعلاقات الاجتماعية، ومختلف القضايا التي كرستها تلك الحقبة التاريخية، بمشاركة كوكبة من النجوم، أمثال عبدالمحسن النمر، نور الكويتية، علي كاكولي، رهف محمد، فاطمة الطباخ. في المقابل، يشارك النبهان في مسلسل «سبع أبواب»، إلى جانب سعد الفرج، وهيفاء عادل، وبيومي فؤاد، وجمال الردهان، وهدى الخطيب. وتدور أحداث المسلسل من خلال مجموعة من القصص التي تقع في ثنائيات، وثلاثيات، وخماسيات، وسباعيات، سيتابعها الجمهور خلال الشهر الفضيل.

وبعد مشاركته في رمضان الماضي في مسلسل «روتين» مع إلهام الفضالة وخالد أمين، ومسلسل «محطة انتظار» مع باسمة حمادة، يطل الفنان محمد المنصور في عمل تراثي يحمل عنوان «الديرفة»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسافر بنا إلى حقبة الزمن الجميل، ليذكرنا بفترة الخمسينات والستينات وصولاً إلى سبعينات القرن، وانطلاق التعليم والتجديد والانفتاح الثقافي، فلا تخلو تفاصيله من المفارقة الدرامية والتشويق الذين يحاكيان العديد من القضايا الاجتماعية. العمل من بطولة هيفاء عادل، وبثينة الرئيسي، وحسين المهدي، وأسمهان توفيق، وعبدالرحمن العقل.

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جرعات الكوميديا الراقية

على صعيد آخر، أعلن الممثل الكوميدي داوود حسين عن انتهائه من تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد «موضي قطعة من ذهب»، للمؤلف حمد الرومي، والمخرج منير الزعبي، ويتناولان فيه العديد من القضايا الأسرية والاجتماعية، أبرزها علاقة الزوج بزوجته وأولاده، والمصاعب التي تواجه فكرة تكوين الأسرة، في إطار تسلسلي يضم حقباً زمنية متعددة، تبدأ من فترة الثمانينات مروراً ببداية الألفية والفترة الراهنة، التي يخوض غمارها داوود حسين مع كل من أسمهان توفيق، ونور الكويتية، ولمياء طارق، ويعقوب عبدالله، وحسين المهدي، وفهد العبد المحسن، وشهد ياسين، وآخرين.

أما الممثلة الكويتية، إلهام الفضالة، فتتصدى في رمضان هذا العام لبطولة المسلسل الاجتماعي «وما أدراك ما أمي»، إلى جانب هنادي الكندري، وفاطمة الصفي، ونور الشيخ، وروان العلي، عن نص للكاتب علي الدوحان، والمخرج حسين الحليبي. ويتناول المسلسل الرمضاني الجديد قضية جوهرية، تتمحور أحداثها حول علاقة الأم بالأسرة والأبناء، في الوقت الذي يضيء العمل على موضوعات اجتماعية لا تخلو من الأبعاد الإنسانية المهمة، التي تجسدها الفضالة بحرفيتها المعتادة، التي عرفها بها الجمهور الخليجي، والتي ستكرسها الفنانة داخل إطار فني مواز، من خلال دور آخر في مسلسل «حضن الشوك»، الذي من المرتقب عرضه في رمضان 2019 مع كل من الفنانين إبراهيم الحربي، وليلى عبدالله، وهدى حمدان.

هموم عامة

إلى جانب مشاركتها تجربة الدراما الرمضانية هذا العام، إلى جانب حياة الفهد، تتصدى الممثلة الكويتية هيا الشعيبي لبطولة مسلسل اجتماعي جديد «سواها البخت»، للمؤلف محمد الكندري، والمخرج حسين أبل، ويشاركها بطولته نخبة من الأسماء المهمة، أبرزها وليد الضاعن، وشيلاء سبت، وفهد البناي، ومحمد الصيرفي، وفخرية خميس، وغيرهم.

«العذراء»

تشارك الممثلة الكويتية شجون الهاجري في مسلسل «العذراء»، المقرر عرضه في رمضان 2019، لمؤلفه محمد شمس، ومخرجه محمد القفاص. وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تراجيدي، لتعكس تفاصيل حياة مجموعة من السجينات اللاتي تلاقت حكاياتهن، فاجتمعت همومهن وراء قضبانها.

وتم تصوير العمل في البحرين، بمشاركة النجمة البحرينية سعاد علي، وهيفاء حسين، ومشاري البلام، وأحمد إيراج، ولولوة الملا، ونخبة من نجوم الدراما الخليجية.

هدى الخطيب.. أمام أكثر من كاميرا

تخوض الفنانة هدى الخطيب غمار تصوير أكثر من عمل في وقت واحد، فيما تتجه الأنظار لمشاركتها النجمة الكويتية سعاد عبدالله في عمل اجتماعي جديد بعنوان «أنا عندي نص»، تعتمد أحداثه على الكوميديا السوداء، التي تروي قصة امرأة تحاول البحث عن حقوقها المدنية والشخصية، وإثبات كيانها في المجتمع المحيط بها، مع نخبة من نجوم الدراما الكويتية والإماراتية والمصرية أمثال هدى الخطيب ومحمد العجيمي وبدرية طلبة وشجون الهاجري.

- تدور أحداث «الطواش» في إطار تراثي كوميدي في بداية الأربعينات.

- العودة يحضّر لمسلسل عن الشاعر الإماراتي «سالم الجمري».