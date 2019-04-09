الامارات | أفراح الطنيجي واليماحي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الطنيجي واليماحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام غانم راشد مطار الطنيجي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة محمد جمعة اليماحي. وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة الذيد للأفراح بالشارقة، عدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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