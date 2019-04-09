الامارات | أفراح الكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عوض مصبح مبارك الكتبي حفل استقبال بمناسبة زفاف ثلاثة من أبناء قبيلة الكتبي: حمد عوض مصبح الكتبي، وسعيد محمد راشد الكتبي، وراشد محمد راشد الكتبي. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الذيد للأفراح، عدد من كبار المسؤولين وشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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