الامارات | السحالي ضيف غير مرغوب فيه لا يسبب الضرر

شكرا لقرائتكم خبر عن السحالي ضيف غير مرغوب فيه لا يسبب الضرر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتشر السحالي في البيئة الحارة وغالباً ما تكون ضيفاً غير مرغوب فيه في البيوت، تتسلق أسقف المنازل وتختبئ في شقوق الجدران، ولا تخلو طفولة أي شخص من مطاردة السحالي الدخيلة على البيوت، والتي يطلق عليها اسم «الطيطار» باللهجة الإماراتية. ولكن على عكس ما هو معروف عنها، فهي لا تنقل الأمراض ولا تسبب أي ضرر بصحة الإنسان، ولها فوائد في القضاء على الصراصير والعناكب وغيرها من الحشرات.

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