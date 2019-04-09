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الامارات | السحالي ضيف غير مرغوب فيه لا يسبب الضرر

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إنفوغرافيك: ماهر الجوهري 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتشر السحالي في البيئة الحارة وغالباً ما تكون ضيفاً غير مرغوب فيه في البيوت، تتسلق أسقف المنازل وتختبئ في شقوق الجدران، ولا تخلو طفولة أي شخص من مطاردة السحالي الدخيلة على البيوت، والتي يطلق عليها اسم «الطيطار» باللهجة الإماراتية. ولكن على عكس ما هو معروف عنها، فهي لا تنقل الأمراض ولا تسبب أي ضرر بصحة الإنسان، ولها فوائد في القضاء على الصراصير والعناكب وغيرها من الحشرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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