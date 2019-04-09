الامارات | «وصلة للموسيقى البديلة».. إقبال جماهيري حاشد في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «وصلة للموسيقى البديلة».. إقبال جماهيري حاشد في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أخيراً فعاليات مهرجان «وصلة» الموسيقي ضمن مقره الجديد في برج بارك وسط مدينة دبي، حيث يقدم المهرجان الأضخم في مجال الموسيقى العربية البديلة أحدث نسخة له وأكثرها حماساً. وقام الفريق المنظّم بالتعاون مع عدد من الشركاء بتوسيع نطاق المهرجان هذا العام نحو آفاق تتجاوز الحدود التقليدية للفعاليات الموسيقية، لينجحوا بذلك في إطلاق احتفالية تتغنّى بالإبداع والفن والثقافة العربية في أبهى صورها.

واختبر الجمهور يوماً كاملاً من الترفيه في الهواء الطلق، واستمتعوا بباقة واسعة من العناصر الثقافية والفنية والموسيقية التي تواكب أجمل العروض المباشرة التي قدمتها نخبة الفرق الإقليمية، ومنها فرقة الروك البديل اللبنانية «مشروع ليلى»، وفرقة الروك المصرية «كايروكي»، وفرقة «المربع» لثلاثي الروك الأردني المستقل، وفرقتا «السبعة وأربعين» و«مسار إجباري».

وقدّمت الفعالية مجموعة بارزة من المواهب العربية المبدعة، أمثال العازفين المحليين «نون»، وفرقة البوب العربي المختلط «ريد أراوند»، ومنسق الموسيقى «كاروهات»، وفرقة الروك المصرية «شغف»، إضافة إلى عروض متميزة لراقصي التنورة والدبكة والهولا. كما قدم مجتمع «بلاك كانفس كوميونيتي» بدعم من منصة «فيس بوك» الرقمية للتواصل الاجتماعي تجربة فنية غاية في الابتكار، تمثلت في متاهة أتاحت للضيوف فرصة الرسم على جدرانها الضخمة، وإيجاد روابط جديدة مع الآخرين من خلال التعبير عن أنفسهم وترجمة إبداعاتهم في هذه المساحة.