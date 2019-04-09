الامارات | روسيا تطلق سراح حيتان محتجزة

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق سراح حيتان محتجزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حاكم منطقة بريمورسكي، أمس، إن السلطات قررت تحرير نحو 100 حوت محتجزة في أقفاص في أقصى شرق البلاد.

وتفجرت موجة من الانتقادات بسبب صور ظهرت لأول مرة العام الماضي لحيتان محتجزة في أماكن ضيقة في خليج بالقرب من بلدة ناخودكا الساحلية المطلة على بحر اليابان.

وكانت شركة اصطادت هذه الحيتان بهدف بيعها للصين، لكن عندما عُرف مصيرها، تدخل الكرملين فوراً وأمر السلطات المحلية بالبحث عن طريقة لتحريرها.

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وتزامن صدور قرار إطلاق الحيتان بعد أشهر من تأجيله، مع زيارة عالم المحيطات الفرنسي جان ميشيل كوستو لأماكن احتجازها. ويقول الكرملين إن الحيتان، وهي 11 حوتاً قاتلاً و87 حوتاً أبيض، محتجزة في ظروف قاسية، وكان من المقرر بيعها لحدائق للأحياء المائية ومشترين صينيين.