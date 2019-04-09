غسل الشعر بواسطة البلسم فقط لا غير بدون استخدام الشامبو

من البديهي معرفة أنّ عمليّة غسل الشعر تقوم على استخدام الشامبو وتطبيق البلسم فيما بعد. لكن هل تعلمين أنّه هناك طريقة أخرى للإستحمام تقوم على غسل الشعر بالبلسم فقط لا غير ، قد ترين أنّ هذه الخطوة غريبة بعض الشيء ومن الصعب تقبّلها.

تقنيّة غسل الشعر بالبلسم فقط لا غير تُسمّى بـCo-Wash أو Conditioner Washing وهي مناسبة جدّاً لصاحبات الشعر الجافّ، المجعّد والخشن. إلى جانب أنّ هذه التقنيّة ترطّب الخصلات وتمنحها ملمساً ناعماً، تقوم أيضاً على حماية الشعر من آثار الشامبو السلبيّة الذي قد يتسبّب بها على الخصلات. هذا المستحضر قد يحتوي على مادّة الكبريت التي تضعف الخصلات وتتسبّب بتكسرها وجفافها. لذا الحدّ من استخدام الشامبو وغسل الشعر بالبلسم فقط لا غير يساعدان الشعر على المحافظة على صحّة الشعر وترطيبه.

هل غسل الشعر بالبسم مناسب لنوعيّة شعر محدّدة؟

مثلما ذكرنا أعلاه، فإنّ غسل الشعر بالبلسم مناسب لصاحبات الشعر الجافّ، الخشن، الكثيف والمجعّد. في المقابل، هذه التقنيّة لا تنطبق على صاحبات الشعر الناعم والرقيق، إذ ستترك الشعر يبدو دهنياً.

كيفية اختيار البلسم المناسب لغسل الشعر:

من المفضّل البحث عن بلسم مخصّص لغسل الشعر وهو غالباً ما يكون مكتوب عليه عبارة Co-Wash. إليكِ أدناه مستحضرات بلسم لغسل الشعر.

كيفية استخدام البلسم لغسل الشعر:

بلّلي شعركِ بالكامل.

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طبّقي بلسم الشعر على كامل شعركِ، من الجذور حتّى الأطراف.

دلّكي شعركِ بالبلسم واستمرّي بتديلك فروة رأسكِ لمدّة 5 دقائق.

أزيلي البلسم بواسطة المياه.

من المفضّل غسل الشعر بواسطة الشامبو بعد 3 مرّات من الإستحمام بالبلسم وذلك للتأكّد من تخلّص فروة الرأس من كلّ الأوساخ ولضمان نتائج مرضية أثناء استخدام البلسم

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