دم الوطواط.. هل ينقل الأمراض عند استخدامه في إزالة الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي وآلاء نبيل:
انتشر بين السيدات في الآونة الأخيرة بعض المعتقدات الغربية المرتبطة بإزالة الشعر الزائد من الجسم بشكل نهائي، باستخدام دم الوطواط، ولبن الأم، ومرارة الدجاج، ولكن ما مدى صحتها؟، وهل لها أضرار على الصحة العامة؟
معتقدات للتخلص من الشعر الزائد
تقول الدكتورة سمر محمد، أستاذ الأمراض الجلدية بالقصر العيني، إن عادةً ما تعتمد السيدات على الكريمات ومستحضرات التجميل، لإزالة الشعر الزائد من الجسم، ولكن انتشر بينهن عدد من الخرافات، التي يعتقدن أن باتباعها، سوف يتخلصن منه بشكل نهائي، ومن أبرزها
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