"خياطة التاتو".. أحدث صيحات الوشم على الجسم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
كلًا من رسم "التاتو" والخياطة يحتاجان إلى استخدام الإبرة، ولكن يبدو أن أحد الفنانين استطاع أن يجمع الاثنين معًا بإبرة واحدة، إذ انتشرت مجموعة صور لـ"تاتوهات" مرسومة، فيما توضح الصور أنها تم حياكتها بخيوط على الجسم، أو أنها ثلاثية الأبعاد، إلا أنه تم رسمها باستخدام الحبر العادي.
وتُعد هذه الأنواع من الرسومات ذو الأشكال المميزة، أحدث صيحات موضة الرسم على الجسم، والتي بدأت في الانتشار سريعًا حول العالم، وهي بالأساس تعتمد على أن يكون الوشم يبدو إنه تم حياكته بالخيوط على الجلد، ليظهر كأنه قطعة قماش
وعلى الرغم من أن "التاتو" يبدو شكله مختلفًا عن المعتاد إلا إنه أثار إعجاب كثير من رواد "السوشيال ميديا" بعدما انتشرت هذه الصور. والذي اختلفت أشكالها وأنواع رسوماتها التي كان بعضها مأخوذ من مسلسلات كارتونية.
وقد يلجأ البعض إلى رسم التاتو من أجل أن يخفي جروح أو علامات جسدية، من خلال تحويل عيوب الجلد بالرسم عليها لتبدو أشكال رائعة.
ويمكنكم من خلال الألبوم الأعلى مشاهدة رسومات "التاتو" الفنية، التي نشرها موقع "artfido".
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