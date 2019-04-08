عبرت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر "سند"، وهو المؤتمر العربي الأول عن الرعاية اللاحقة للشباب خريجي دور الرعاية.
ورأت بأنه إذا أردنا التغيير والتطوير الحقيقي لمجتمعنا، فيجب أن يشارك الشخصيات العامة في هذه النوعية من المؤتمرات والفعاليات للتعبير عن الآراء.
وأوضحت في تصريحها لـ"الوطن" أن دور الإعلام والفن هو تغيير المفاهيم المغلوطة عن اليتيم، فهو لا ذنب له.
وتابعت أن المفاهيم الخاطئة ناتجة عن ثقافة غريبة جدا "اليتيم مش وصمة عار".
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم عن مؤتمر "سند": هشارك باللي أقدر عليه لتغيير نظرة المجتمع عن اليتيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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