أخضعت السلطات الفيدرالية الأمريكية، ملكة التجميل السابقة إيما لارينيتا كورونيل، البالغة من العمر 29 عامًا، للتحقيق بعد تورطها على مساعدة زوجها المعروف باسم "إل تشابو"، في الهرب بعد تورطه في قضية مخدرات.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار التحقيق إلى تورط "الملكة الصغيرة" في عملية تهريب زوجها من سجنه في المكسيك.
وكانت الملكة الصغيرة قد بدأت مؤخرا بإطلاق خط أزياء مستلهم من زعيم الجريمة إل تشابو (البالغ من العمر 62 عاما) والذي يعني اسمه "القصير".
الجدير بالذكر أن إيسبورو، الأمريكية المولد ومزدوجة الجنسية، كانت قد تزوجت من إل تشابو عام 2007 عندما كانت في الثامنة عشر من عمرها.
كانت هذه تفاصيل خبر حكاية "ملكة".. ساعدت زوجها تاجر المخدرات في الهروب من السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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